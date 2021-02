Il tram che travolge il Napoli migliore degli ultimi tempi è Goran Pandev. Un vecchio attaccante ma non un attaccante vecchio, anzi. Uno che non permette al tempo di restringergli la porta. Un vecchio felino, un po' spennato, indolente, sempre sul punto di distrarsi, almeno questa è l'impressione che rilascia al marcatore, e poi nel momento in cui riceve il pallone cambia, torna giovane, e con un guizzo di vita segna. Pandev è un artista del ricamo da fermo, sa accarezzare il pallone con la suola, ne ha viste tante, ha giocato ovunque, ha vinto, ha perso, e ora gioca come se stesse in Florida. Ogni tanto si alza e segna. Col Napoli ha fatto due tiri in porta e gli sono bastati per una doppietta. Una media invidiabile a guardare tutti quelli fatti dai calciatori del Napoli, ma con una media differente.

Pandev ci mette l'esperienza e il dosaggio dell'energia. Vuole giocare l'Europeo, e quindi niente sperperi. Incursioni in area sì, eccessi fisici no. Lento attraversa le linee. Con dimestichezza amministra palloni, senza esagerare, un morigerato alla ricerca del giusto tocco, mai niente di più. «Fare poco o niente» come consigliava Aldo Moro, lui non sa di essere moroteo ma ha acquisito il messaggio e si centellina. Un cencelliano. Un tocco, e niente spreco. Pallone sui piedi e il professor Milan Badelj ubbidisce, nessuno vuole che il vecchietto si affatichi. Bello il calcio così. E visti i numeri, anche Ballardini si adegua a questo slow thinking, sarà contento Carlo Petrini.

Pandev è il meglio della tecnica balcanica e anche l'applicazione di una sottrazione da decrescita, invecchiando riduce al minimo la partecipazione all'azione aumentando, però, la precisione. Il primo gol è un regalo di Maksimovic che sbaglia l'appoggio del pallone su Demme e Badelj lo ruba, passaggio interno per Pandev che messo solo davanti a Ospina, finta e segna sul primo palo. Non esulta, per rispetto al suo passato e dopo dichiara che si fida del Napoli, che il Napoli risorgerà perché è una grande squadra, e che il calo è colpa più del virus che dei calciatori, e che può ancora giocarsi tutto, tanto che non si capisce se sia vero amore o voglia di venire a fare il dirigente. Poi, dopo il gol, si mimetizza, torna mesto al tocco d'appoggio, a liberare Destro, insomma fa il fantasma d'aria, che quando sembra stia per sparire torna e rompe i vasi migliori.

Pandev è aiutato da uno smorfia fissa in faccia tra l'irridente e l'addolorato, come se soffrisse per lo sforzo che va sicuro oltre i suoi piccoli dolori di attaccante eterno e irridente perché ancora in campo proprio nonostante quei piccoli dolori che non gli impediscono di segnare anche un altro gol. In una azione sarriana del Genoa: ventuno lunghissimi tocchi, e stavolta è Zajic a costringere Pandev a fare la porta girevole in area e a segnare di nuovo nella porta di Ospina. Nemmeno stavolta esulta. Però è contento, ancora una volta ha dimostrato come si possano capitalizzare due palloni con il minimo sforzo. Con un qualità enorme, precisione, e lucidità. Esplorando le occasioni da fermo. Aspettando i palloni come se fossero treni. Basta non oltrepassare la linea gialla e poi al momento giusto zac. Ci vuole anche la magia di sentir arrivare il pallone e ancora la voglia di fintare per ingannare difensore e portiere, ma lui conosce la scienza del gol e anche il richiamo, sente ancora quando un passaggio fischia e vale la pena di rompere gli indugi e mettersi a correre. Ancora padroneggia gli spazi e i movimenti in area, tanto che sa dove andare e cosa fare. Il resto è un gioco: l'antico vizio del gol.

