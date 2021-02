«Siamo contenti, abbiamo fatto una grande gara battendo una grande squadra e prendendoci tre punti importanti». Goran Pandev si prende Genoa-Napoli, la sua partita dopo essere diventato una bandiera rossoblu ed aver vissuto anni importanti in azzurro: S«tasera abbiamo dimostrato tutto il nostro lavoro, vincendo meritatamente. Stiamo lavorando duramente ogni giorno, Ballardini ci ha trasmesso consapevolezza e mentalità».

«Questa squadra ha qualità e Ballardini la sta sfruttando alla grande. Siamo felici stasera ma la strada è ancora lunga» ha detto il macedone a Dazn. «Il ritiro? Recuperare dai problemi fisici alla mia età è dura, ma qui sto bene. Dopo l’Europeo penso ancora di smettere. Ho molto rispetto per il Napoli, ho vissuto lì tre anni meravigliosi. Hanno avuto tante gare in pochi giorni e problemi per covid, spero si riprendano in fretta».

