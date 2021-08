Genoa-Napoli, con Petagna la rosa si allunga: «Chi ha bisogno di Osimhen?»

I napoletani guardavano con sospetto la prima gara fuori casa della loro squadra in campionato, ma alla fine, dopo qualche parolaccia, è arrivato il massimo risultato. E così si arriva alla sosta col bottino pieno.

Bene il primo tempo col Genoa, grazie anche a Fabian Ruiz che ha sbloccato l’incontro con un colpo da biliardo che Sirigu ha potuto solo ammirare. Momento acuto di un inizio di stagione non brillante per lo spagnolo, che però è riuscito a fare la cosa giusta all’occorrenza. «Fabian, torna quello di un tempo, a centrocampo ne abbiamo bisogno», è l’appello del web. Ma la prodezza del centrocampista non è bastata a tenere i tifosi lontano da possibili infarti. E neanche l’amore di Pandev per Napoli e la casa che ancora conserva nella città che lo ha accolto con tanto calore non ha fermato il suo istinto da cecchino. «Potevi risparmiarci la prova della tua bravura, lo sappiamo che a 38 anni segni ancora», sottolinea qualche tifoso azzurro. E così è arrivata la prima rete, annullata pochi istanti dopo dal var. Poi altri tentativi, e alla fine il pareggio è arrivato davvero, insieme a bestemmie e parolacce nelle case dei napoletani. «Levate quella sedia dalla porta!»; «Meglio lasciare la porta vuota che pensare di avere un portiere come Meret», accusa il popolo dei social. E qualcuno ci va pesante anche su Mario Rui, che nella gara con Ghiglione è uscito troppo spesso sconfitto: «Io quel portoghese nun m’o fir chiù ‘ro verè!», si legge. Ma alla fine è riuscito a farsi in parte perdonare contribuendo al gol del sorpasso, messo a segno da Petagna con un provvidenziale gol di testa.

E anche sul Bulldozer qualcuno aveva avuto da ridire: «I miei zii hanno bestemmiato così tanto Petagna che appena è entrato in campo ha deciso di vendicarsi e segnare subito. Bravo ‘uaglione», ha confessato un tifoso. In realtà tuttavia è quello che hanno pensato in tanti, quelli che fino a prima della gara lo avrebbero lasciato felicemente partire. Ma pochi minuti in campo hanno cambiato tutto, Petagna è riuscito a far cambiare idea a tanti e la sua voglia di entrare in campo è stata premiata. «Chi ha bisogno di Mertens e Osimhen?», scherza qualcuno. E subito giustificata anche la sua esuberante esultanza, che scatena i social: «Un “fallo di mano” dopo gol va assolutamente perdonato».

Cambiati ovviamente anche gli umori e le valutazioni su una rosa la cui panchina lasciava a desiderare. Dopo il risultato, però, tutta un’altra aria: «Alla fine con quattro titolari assenti siamo riusciti a portare a casa i punti. Questo Napoli può davvero brillare», è l’ottimismo del dopopartita che fa brillare gli occhi a De Laurentiis.

«Ci siamo complicati la vita, ma bisogna ammettere che con il disoccupato l’avremmo persa sta partita»; «La cosa positiva è che in questo marasma societario il buon Spalletti e la squadra sono riusciti a portare a casa due vittorie importanti», commenta ancora qualcuno. E così, anche se non si vede ancora chiaramente la mano del mister, arrivano i primi segnali. E la pausa cade a pennello per offrire al tecnico due settimane di tranquillità in cui potrà continuare a plasmare il suo Napoli. Poi ci sarà la sfida vera, quella più sentita, in cui il ritmo quasi sicuramente salirà e si potranno vedere man mano i limiti e le capacità degli azzurri. Per ora c’è una cosa che almeno da casa hanno notato in tanti: «La lentezza di Dazn mette a proprio agio giocatori come Ruiz e Petagna». Perché anche davanti ai fermo immagine alla tivù, i napoletani riescono sempre a trovare un lato comico. Almeno prima di Napoli-Juve. Perché lì il fatto per i tifosi azzurri diventa serio: vi immaginete la classifica di Serie A alla terza giornata che segna Napoli 9 punti, Juventus 1 punto? Forse troppo per il cuore di un napoletano. Chi vivrà, vedra.