Napoli, si ferma anche Ounas: per Zielinski solo terapie

Altra presenza in infermeria per il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra questa mattina non ha avuto a disposizione Adam Ounas: l'attaccante algerino, come riportato dal sito ufficiale, ha fatto solo terapie a causa di un affaticamento muscolare che sarà monitorato nelle prossime ore.

Mercoledì impegnativo per gli azzurri che si alleneranno anche nel pomeriggio con Piotr Zielinski ancora fuori dal gruppo alle prese con l'infortunio alla coscia: il centrocampista polacco questa mattina ha continuato il suo ciclo di terapie in attesa di capire come sarà gestito l'infortunio. Ghoulam ha svolto parte personalizzato e parte in gruppo. Per Diego Demme terapie e lavoro in palestra.