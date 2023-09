Raspadori, un tempo regalato: «Avevo bisogno di questo gol»

Il suo gol ha riaperto il match e soprattutto ridato speranza al Napoli. Giacomo Raspadori entra dalla panchina e lascia il segno: «Abbiamo regalato un tempo al Genoa, potevamo essere più brillanti e cercare le linee di passaggio in modo più veloce. C'è stata una reazione ma la partita poteva essere approcciata in maniera diversa» le parole dell'attaccante azzurro dopo il match contro il Genoa «Avevo bisogno di questo gol ma soprattutto c'era bisogno di una scossa. Ci siamo complicati la vita da soli».

«So di poter ricoprire tanti ruoli, sono a disposizione della squadra, ma nella zona centrale dell’attacco mi sento sempre a mio agio. Avere accanto Osimhen e Kvaratskhelia è stimolante, so che la competizione è tanta, il livello è alto in tutta la squadra. È un aspetto positivo per me e per tutti» ha spiegato a Dazn Raspadori «Portiamoci dentro la rabbia del primo tempo di oggi.

Ci sono tante partite per rialzarci. Dobbiamo lavorare anche quando non arrivano i tre punti».