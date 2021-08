Spalletti, su Meret nessun dubbio: «Petagna via? Ne riparleremo»

Un gol nel finale che regala tre punti e tante emozioni, ma il Napoli di Luciano Spalletti non si nasconde dietro le decisioni arbitrali che avevano annullato un gol al Genoa: «Il fallo su Meret è giusto, l'attaccante non cerca la palla e si gira di spalle, ormai non può prenderla più e disturba il portiere: è fallo» conclude l'allenatore del Napoli prima di commentare la vittoria di Marassi.

«Insigne prima punta? Sa ricoprire più ruoli e giocare contro una difesa come quella del Genoa stasera ha fatto cose di qualità», ha continuato a Dazn. «Mertens sa andare nello spazio, Lorenzo è più bravo a riceverla sui piedi, le caratteristiche sono diverse, purtroppo abbiamo due attaccanti fuori in questo momento. Petagna ha qualità chiare, è una prima punta con tecnica che sa chiudere anche l'azione. Abbiamo tanti calciatori bravi davanti e per questo ha fatto un po' di panchina, il timore è che possa stufarsi non usandolo. Ma è una cosa da chiarire con lui. Potrebbe andare via perché la società deve operare in ottica ingaggi, ma quando gli ho chiesto di darci una mano non si è tirato indietro. Quando è venuto ad esultare da me ci siamo abbracciati per la felicità».