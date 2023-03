Georgia-Norvegia, Ostigard frena Kvara: «Spalletti ci fa sentire importanti»

In campo contro la Georgia dell'amico-rivale Kvaratkshelia, Leo Ostigard con la nazionale norvegese ha ritrovato continuità e minuti che mancano a Napoli: «Abbiamo avuto ottime occasioni stasera ma non siamo riusciti a sfruttarle tutte. Questo è stato l’unico problema. Io e Kvaratskhelia ci vogliamo bene, siamo amici, siamo rimasti a parlare dopo il match per qualche minuto, abbiamo provato a fermarlo per tutto il match. Lui è un grande calciatore ma in nazionale gioca in modo differente rispetto a quanto vediamo a Napoli» ha detto il difensore norvegese in mixed zone dopo l'1-1.

«È fantastico quello che stiamo facendo con il Napoli, la squadra sta giocando alla grande, siamo primi e dobbiamo restare concentrati sui nostri obiettivi» ha continuato Ostigard. «Vorrei giocare di più, ma Kim e Rrahmani stanno facendo benissimo. Ho ancora 23 anni, sto migliorando, quando ho le mie occasioni per andare in campo devo dare tutto. Spalletti ci dice ogni giorno che tutti siamo importanti nel gruppo. Affronteremo il Milan tre volte, loro sono una squadra forte e esperta, dovremo pensare a una gara per volta per non sbagliare».