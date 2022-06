Napoli, è Gerzino Nyamsi il nome nuovo per la difesa

Ci sarebbe una corsa a tre per Gerzino Nyamsi, il difensore centrale classe 1995 dello Strasburgo. Su Nyamsi si era mosso anche il Napoli, sempre alla ricerca di un centrale difensivo che possa sia completare il reparto che sopperire all'eventuale partenza in estate di Koulibaly, ma anche Newcastle e Leeds insistono per il franco camerunese che può lasciare la Ligue 1.

Quello di Nyamsi, infatti, sembra il profilo adatto anche per i bianconeri d'Inghilterra, che però stanno per chiudere l'arrivo di Botman in Premier League. Appena sarà concretizzato, difficilmente si andrà a inseguire anche Nyamsi. Potrebbe essere, dunque, il Leeds il club più veloce ad accaparrarselo, visto che il Napoli segue anche altri profili come Casale o Ostigard.