Festa grande per Faouzi Ghoulam, il terzino algerino del Napoli che ha raggiunto in queste ore un milione di followers dal suo account Instagram ufficiale. Per celebrare il traguardo, l'esterno azzurro ha fatto partire un vero e proprio contest dedicato a tutti i tifosi del Napoli: in palio ci sono diversi premi, dalla sua maglia a quella dedicata a Maradona per la scomparsa di Diego e autografata da tutto il gruppo, dalla nuova Playstation 5 fino al nuovo iPhone. Tutte le istruzioni del contest, sui suoi profili ufficiali.

LEGGI ANCHE Napoli, Hysaj non perde tempo: allenamento sotto la pioggia

Ultimo aggiornamento: 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA