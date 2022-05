Ultime tre partite e poi sarà addio: Ghoulam pronto a lasciare il Napoli

Ultime tre partite e poi sarà addio: Ghoulam è in scadenza di contratto e il 30 giugno terminerà la sua esperienza in maglia azzurra. E poi dovrà decidere sul suo futuro, valutare su quelle che saranno le offerte che sicuramente non sarà più nel Napoli.

Ghoulam fa parte del gruppo storico, uno di quelli che sta da più anni a Napoli e proprio nel momento top del suo rendimento fu perseguitato dallo sfortuna subendo due gravi infortuni: la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati