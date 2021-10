Ghoulam, anche l'Algeria lo aspetta: «Può tornare, lo stiamo seguendo»

È tornato tra i convocati di Luciano Spalletti nell'ultimo turno di campionato contro la Fiorentina e ora Faouzi Ghoulam aspetta di poter ritrovare il campo otto mesi dopo l'ultima volta. Il terzino algerino si era fermato a marzo per l'ennesimo infortunio alle ginocchia, ora rivede l'azzurro dopo un'estate di terapie e allenamenti duri, con sullo sfondo anche la nazionale.

«Lo stavamo seguendo già prima del suo ultimo infortunio a marzo scorso, le porte della nazionale sono aperte per lui» ha confermato dal ritiro della nazionale algerina il Ct Djamel Belmadi. «Siamo sempre in contatto con Ghoulam, abbiamo seguito a distanza anche la riabilitazione di questa estate e adesso valuteremo il suo rientro in campo con il Napoli».