Ghoulam torna in campo con l'Angers: Faouzi riparte dalla Ligue 1

È tornato in campo ancora una volta Faouzi Ghoulam, il terzino algerino che ha lasciato Napoli la scorsa estate e che ora si allena con un altro club francese: dopo il Saint Etienne è la volta dell'Angers, con cui Faouzi sta lavorando in questi giorni, come comunicato dal club. Tra Angers e Napoli, in questi giorni, anche un incrocio di mercato visto che proprio con i bianconeri di Francia gioca Azzedine Ounahi, il marocchino che piace agli azzurri di Aurelio e Laurentiis per il prossimo anno.

[𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐍𝐄𝐋]



👀 Bienvenue à l’international algérien, Faouzi Ghoulam invité par le club à prendre part aux entraînements de l’équipe professionnelle. pic.twitter.com/SetqAXbGdy — Angers SCO (@AngersSCO) January 4, 2023