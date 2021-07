Ghoulam, nuova visita al ginocchio: il terzino torna alle sue terapie

Come informato dal Napoli attraverso il suo sito ufficiale, Faouzi Ghoulam, accompagnato dal dottore Raffaele Canonico, è stato visitato in giornata a Villa Stuart dal professore Mariani per un controllo programmato al ginocchio sinistro.

Il terzino azzurro si era infortunato al crociato lo scorso marzo ed era subito stato sottoposto ad intervento a Roma. Il recupero, si legge dal report del club, prosegue secondo i tempi previsti e il ragazzo continuerà l'iter riabilitativo come da protocollo.