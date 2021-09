Ghoulam con l'ex azzurro Bakayoko: «Bisogna dire no al razzismo»

Ennesimo - bruttissimo - episodio di razzismo nel calcio italiano. Durante Milan-Lazio, una parte della tifoseria biancoceleste ha fatto piovere in campo insulti e "buu" razzisti verso Timo Bakayoko così come Franck Kessie. «Ad alcuni tifosi della Lazio e ai loro cori razzisti verso me e mio fratello Franck Kessiè dico che siamo forti e che siamo orgogliosi del colore della nostra pelle. Ripongo la massima fiducia nel club e spero che vengano identificati» le parole del centrocampista che l'anno scorso ha giocato a Napoli. E proprio da Napoli, Faouzi Ghoulam ha ricondiviso le sue parole sui social: «Stop al razzismo».

