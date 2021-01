Faouzi Ghoulam non si ferma e scende in campo attivamente per la piccola Rosanna, la bambina napoletana di sedici mesi affetta da una forma grave di atrofia muscolare spinale, la SMA, nella sua forma più grave. Il terzino algerino è stato ieri a casa della bambina portando in dono una maglia del Napoli e soprattutto donando altri 6mila euro alla sua causa (dopo i primi 4mila euro) per consentirle di accedere alla terapia salva-vita già sperimentata tra Italia e America.

