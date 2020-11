Un milione di fan su Instagram. Faouzi Ghoulam raggiunge un importante traguardo e lo celebra insieme ai tifosi sui social: «Un traguardo che mi rende felice: grazie per il vostro incredibile affetto» le parole del terzino del Napoli. A fare i complimenti all'algerino diversi tifosi azzurri e anche Kalidou Koulibaly: «Benvenuto nel club, fratello». Ghoulam ha annunciato diverse iniziative per i tifosi in rete per il raggiungimento del milione di fan.

