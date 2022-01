Ghoulam-Nandez, niente scambio: Faouzi ha detto no al Cagliari

Interessante retroscena di mercato degli ultimi giorni. Faouzi Ghoulam avrebbe detto no al Napoli all'ipotesi di trasferimento a Cagliari, già in questo mercato invernale. Il club azzurro, infatti, avrebbe voluto spedire l'algerino in Sardegna in cambio dell'arrivo di Nahitan Nández, il centrocampista uruguaiano che sembra dover lasciare gli isolani.

A Ghoulam, però, l'opzione Cagliari non interessa, quindi l'ipotesi di scambio non è mai stata realmente messa in piedi, riporta Sky Sport. Il Napoli segue da tempo il centrocampista uruguaiano del 1995, mentre a fine stagione perderà con ogni probabilità Ghoulam: il terzino azzurro guadagna 2,5 milioni a stagione e ha il contratto in scadenza il prossimo giugno.