Quoi de plus beau que des enfants pleins de rêves ... heureux de partager ce moment privilégié avec ces jeunes qui viennent des 4 coins d’Algérie 🇩🇿. Je crois que dans l’histoire le plus heureux c’est moi. One two three viva l’Algérie pic.twitter.com/W4xU3MBK55 — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) October 28, 2019

Non è il suo momento migliore a Napoli, in condizioni fisiche non ancora ottimali e con un futuro tutto da decifrare, ma Faouzi Ghoulam resta sempre protagonista fuori dal terreno di gioco. Il terzino azzurro, ieri, ha incontrato alcuni bambini algerini in città, in un evento organizzato dalla, pubblicando poi alcuni scatti dai suoi account social.Sono felice di poter condividere questo momento speciale con questi giovani che provengono dai quattro angoli dell'. Ma il più felice di essere qui sono io. Viva l'Algeria» ha scritto l'azzurro.