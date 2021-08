Napoli, in ritiro si rivede Ghoulam e Spalletti lo mette già alla prova

Quello di oggi è stato il secondo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro, ma anche il primo di Faouzì Ghoulam di nuovo in campo. L'algerino aveva sostenuto due giorni fa i test al ginocchio e alla luce dei risultati incoraggianti Spalletti lo ha fatto unire al gruppo partito ieri per l'Abruzzo. Oggi, quindi, è toccato anche a lui che dopo qualche minuto dall'inizio dell'allenamento degli azzurri è entrato in campo e si è dedicato a un lavoro personalizzato.

Sotto le cure attente del fisioterapista Fabio Sannino, Ghoulam si è dato da fare con una leggera sgambata, poi, Spalletti lo ha anche provato nelle esercitazioni con tutto il reparto difensiivo. Si tratta di una buona notizia per l'allenatore del Napoli che dovrà puntare anche sul recupero dell'algerino in attesa dell'arrivo di un terzino sinistro.