Ghoulam, Natale in...NBA! L'azzurro in vacanza a New York

Vacanze di Natale anche per Faouzi Ghoulam che, a differenza di tanti suoi colleghi, non ha scelto una meta calda e al mare per questi giorni di pausa a cavallo delle festività natalizie. Il terzino del Napoli, infatti, è da qualche ora a New York - ama l'America ed è spesso dall'altro lato dell'oceano appena possibile - e in questo giorno di Natale parteciperà alla gara di NBA tra i padroni di casa dei Knicks e gli Atlanta Hawks, dove gioca l'italiano Danilo Gallinari.

