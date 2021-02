Questa mattina l'annuncio della positività - a cui sarebbe seguita poi quella di Kalidou Koulibaly -, per Faouzi Ghoulam anche il covid è un ostacolo da superare. «In queste ore il vostro affetto mi ha trasmesso tanta forza: grazie a tutti. Sono asintomatico, tornerò presto in campo» il messaggio dell'algerino che sarà in isolamento domiciliare.

LEGGI ANCHE Napoli, anche Koulibaly ha il covid: Kalidou asintomatico e in isolamento

Anche il compagno di squadra Koulibaly ha voluto inviare via social un messaggio a tutti i tifosi napoletani che nelle ultime ore hanno manifestato per la sua positività: «Come sapete, sono positivo al covid. Ma non ho sintomi e mi sento bene. Ci vediamo presto. Grazie per l’affetto».

In queste ore il vostro affetto mi ha trasmesso tanta forza: grazie a tutti 💙 Sono asintomatico, tornerò presto in campo 💪🏽 L'affection que vous m'avez témoignée ces dernières heures m'a donné beaucoup de force. Merci à tous 💚 #FG31 pic.twitter.com/K3XTltHJzT — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) February 5, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA