Ha saltato le ultime gare per colpa di un infortunio, Faouzi Ghoulam, però, torna a parlare e lo fa a Le Bureur. «Ho accusato un problema muscolare non è nulla di grave».



«Non è stato facile per me dire di no all’Algeria – ha raccontato il mancino – ma in quel momento avevo bisogno di lavorare sul mio fisico e potenziare i muscoli. Non mi sentivo in grado di competere a quei livelli”. In Algeria c’è stata molta polemica per la decisione di Ghoulam di non comunicare la scelta prima delle convocazioni di Belmadi. “Ho aspettato il momento giusto per ufficializzare la mia scelta – ha detto il terzino sinistro – perché non volevo che i giocatori della nazionale potessero avere delle distrazioni. Alla fine, chi è stato chiamato al mio posto, ha meritato di festeggiare sul campo il trionfo dell’Algeria».



Anche Ghoulam ha notato la folta presenza di calciatori africani tra i candidati al Pallone d'Oro. «C'è Koulibaly – ha ricordato il mancino – ci sono anche Salah, Manè e Mahrez. Messi e Ronaldo sono inarrivabili. Però è anche vero che i calciatori africani godono di una considerazione minore rispetto agli atleti europei e sudamericani". Infine la speranza di tornare a giocare di più e di conseguenza di ricevere un'altra chiamata in nazionale. "Per convincere il ct devo ritrovare continuità nel Napoli. Rassicuro i tifosi sul fatto che tornare a vestire la maglia dell'Algeria è uno dei miei obiettivi primari». Ultimo aggiornamento: 11:45