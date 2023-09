Ghoulam riparte dalla Turchia: giocherà per l'Hatayspor

Faouzi Ghoulam pronto a una nuova sfida. L'ex terzino del Napoli, che aveva lasciato l'azzurro un anno fa, dopo qualche mese in Francia e altri da svincolato ha trovato l'accordo con l'Hatayspor, firmando un contratto annuale e opzione per un'altra stagione con il club turco. La squadra che farà ripartire l'algerino aveva affrontato proprio il Napoli in amichevole (vittoria azzurra 4-0) a Castel di Sangro a fine luglio. «Un nuovo capitolo» ha scritto Ghoulam sui social condividendo le foto con la nuova maglia.