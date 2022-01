Ghoulam, il ritorno e Spalletti: «Tuanzebe ci darà una mano»

Di nuovo protagonista nel match contro la Juventus, Faouzi Ghoulam è tornato a prendersi la scena in azzurro. «Peccato, potevamo anche vincere. Ma ci teniamo la prestazione» - le parole del difensore azzurro - «Fisicamente sto bene, la Juve fa già parte del passato. Dobbiamo essere concentrati sulla Samp. Spalletti ci è stato accanto nonostante il covid. Ci ha mandato messaggi in questi giorni come tutti i miei compagni positivi oppure impegnati in Coppa d’Africa».

«Con la Samp è importantissima, sono quelle gare in cui abbiamo fatto fatica negli ultimi tempi. Sono questi match che ti fanno fare il cambio di marcia facendoti arrivare là sopra in classifica» ha detto a Radio Kiss Kiss. «Tuanzebe ci darà una grande mano. Siamo un gruppo incredibile perchè ci sentiamo sempre con chi è in Coppa d’Africa che ci dà forza con messaggi. Tifo per loro anche se spero vinca l’Algeria».