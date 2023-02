Ghoulam e lo scudetto a Napoli: «Con Sarri potevamo vincerlo»

Faouzi Ghoulam si racconta ai microfoni di BeIN Sports direttamente dalla Francia dove da poche settimane è tornato a giocare con la maglia dell'Angers. «Non mi mancavano le offerte in estate, ho avuto diverse opportunità dopo il Napoli, ma nessuna mi convinceva» ha raccontato il terzino algerino che è rimasto per sei mesi senza squadra. «Ho pensato a concentrarmi sulla mia vita, cercavo un progetto che potesse andare bene a me e ai miei obiettivi personali».

Tornato in campo in Ligue 1 l'algerino non smette di guardare i suoi ex compagni a Napoli: «Ogni anno ci siamo giocati lo scudetto. Sapevamo che prima o poi le cose sarebbero andate a nostro favore. Non mi sorprende che il Napoli sia al top ora con Spalletti, penso che avremmo potuto vincere lo scudetto anche quando c'ero io in azzurro» racconta. E di Osimhen, che ha visto da vicino: «Ora sta vivendo la stagione della sua consacrazione».