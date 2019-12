LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una carriera azzurra tutta da ricostruire dopo anni di difficoltà. Faouzi Ghoulam spera che il 2020 che sta per arrivare possa essere l'anno della definitiva rinascita dopo i numerosi problemi fisici delle ultime stagioni, e soprattutto che con la gestionepossa tornare a conquistarsi spazi in campo in un Napoli ancora in difficoltà.Gli azzurri, che nel frattempo si guarderanno intorno sul mercato, potrebbero però anche pensare di lasciarlo partire e in Francia sono due i club che lo seguono con interesse.potrebbe essere infatti un'occasione di mercato per Lione e Marsiglia, come riportato da France Football, squadre che cercano un terzino come lui e lo riporterebbero volentieri in Ligue 1, dove il Napoli l'aveva acquistato nel 2014.