Ghoulam tra Spalletti e il suo Napoli: «Sono tornato, Spalletti è il top»

«Tornare in campo è stata un’emozione, il giusto riconoscimento al lavoro fatto». Faouzi Ghoulam è tornato. Il terzino algerino si candida a un ruolo protagonista nel Napoli. «Mi sento bene, sono al 100% ma ovviamente mi manca il ritmo partita. Spalletti è un allenatore top, la sua fiducia mi fa piacere. Sono a Napoli da tanto tempo, voglio fare una mano alla squadra. Conosco l’affetto dei tifosi, li ringrazio e mi impegno a essere un riferimento per i tanti calciatori giovani che arrivano qui. Con Spalletti stiamo lavorando tanto: è un allenatore che ti lascia libero ma che chiede anche tanto».

«Adesso arrivano partite importanti e scontri diretti in cui dobbiamo fare più punti possibili. La Coppa è un problema oggi in Italia come dieci anni fa lo era già in Francia. Noi africani ci teniamo tanto, ma giocarla in inverno non aiuta i club», ha concluso Ghoulam.