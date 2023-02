Soli due gol segnati in serie A ma per l'ex attaccante marchigiano Simone Giacchetta - classe 1969, oggi direttore sportivo della Cremonese prossimo avversario del Napoli - quello del 9 ottobre 1988 a Fuorigrotta resta indimenticabile. Era arrivato in estate dalla Civitanovese, serie C2, dopo la rivoluzione estiva decisa da Ferlaino e Moggi: erano partiti quattro big (Garella, Bagni, Ferrario e Giordano) accusati dalla società e dalla piazza di essere stati i promotori della rivolta contro l'allenatore Bianchi alla fine del campionato perso nelle ultime battute.

Giacchetta ebbe poco spazio nella stagione terminata con la vittoria della Coppa Uefa. Segnò, appunto, un gol, consentendo al Napoli di vincere una di quelle partite che oggi si definirebbero sporche. Simone sostituì Crippa al 9' della ripresa e allo scadere segnò deviando in porta un pallone che era stato toccato da Careca e Maradona. Maglia numero 16 sulle spalle, corse verso la Curva B per ricevere l'abbraccio dei tifosi, inseguito dal coetaneo Ciro Ferrara. Il video è ancora su Youtube. Due interviste concesse alla Rai nel giro di pochi minuti, in campo e negli spogliatoi, con altrettante garbate precisazioni: «Non credo che il mio gol abbia salvato il Napoli dai fischi. Non ho 21 anni ma 19».

Simone è stato tra gli artefici del ritorno in serie A della Cremonese, che lotta per abbandonare l'ultimo posto in classifica - una lotta disperata: la salvezza è a 10 punti - e intanto si è guadagnata l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, dove sfiderà la Fiorentina, ai danni del Napoli di Spalletti e della Roma di Mourinho.