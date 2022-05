Napoli, Pecchia chiama Gaetano: «Resta? Ho parlato con Spalletti...»

È protagonista di questi giorni di festa a Cremona Fabio Pecchia, ex collaboratore del Napoli e fresco vincitore della Serie B con la squadra grigiorossa che aveva con sé anche Gianluca Gaetano. «Il miglioramento è sotto gli occhi di tutti, arrivò in un momento particolare e diede un gran contributo. Quest'anno è tornato dal Napoli ed è stato un crescendo di consapevolezza, in più arricchito di giocate di grandissimo livello che hanno impreziosito le prestazioni: questi 18 mesi a Cremona gli permetteranno di affrontare il futuro con la maturità giusta», le parole di Pecchia.

Spera di rivederlo a Cremona? «Bisogna tener conto di tante cose, abbiamo avuto tanti prestiti non solo dal Napoli. Uno ci spera per dare continuità, ma tante cose non dipendono da me e nemmeno dai ragazzi» ha spiegato Pecchia a Radio Kiss Kiss. «Gli auguro il meglio per le scelte future, egoisticamente spero che Gaetano e gli altri restino a Cremona anche l'anno prossimo. Ho parlato con Lucano Spalletti per il quale faccio un grande tifo. Il messaggio da Benitez? Con Rafa ho un rapporto continuo, è straordinario. È un allenatore di altissimo livello per quello che ha fatto e per come l'ha fatto, continuo a vederlo come un riferimento straordinario».