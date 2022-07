Napoli, Gaetano verso le cessione: tre club di Serie A alla finestra

È tornato dal prestito alla Cremonese per giocarsi il posto, ma Gianluca Gaetano non è ancora certo che per lui ci sarà uno spazio nel nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Con il centrocampo pieno e le gerarchie da rispettare, il classe 2000 napoletano sa di dover sudare per un posto, proprio per questo fino alla fine del mercato resteranno possibili anche altre opzioni per il prossimo anno.

Sono tre i club di Serie A che infatti ancora guardano a Gaetano con interesse, come riportato da Sky Sport: innanzitutto la Cremonese, che aspetta per capire se può contare ancora su di lui dopo la stagione da protagonista e la promozione, ma ci sono anche Empoli e Sampdoria sul centrocampista azzurro, anche se i blucerchiati dopo l'arrivo di Djuricic stanno trattando anche Villar per la mediana.