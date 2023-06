Napoli, dopo lo scudetto Gaetano si sposa

Il 2023 sarà davvero un anno indimenticabile per Gianluca Gaetano, il centrocampista azzurro di Cimitile dopo aver vinto lo scudetto ha vissuto stamani un’altra emozione indescrivibile: il campione d’Italia è infatti convolato a nozze sposando la bella Maria delle Cave, la compagna che da anni è con lui e con cui hanno dato alla luce anche la piccola Carmela Pia venuta al mondo nel giugno 2021.

La cerimonia religiosa nella chiesa di Sant’Agnello nell’omonima piazza a Gargani di Roccarainola tutta bardata a festa.

Gianluca, visibilmente emozionato, ha raggiunto la chiesa accompagnato dall’amico di sempre Giuseppe Ambrosino delle Follie della Moda. Ad attenderlo in chiesa la bella Maria e l’Abate don Carlo per la celebrazione del matrimonio. Tra gli ospiti in chiesa anche il compagno di squadra Juan Jesus e Jaime Baez della Cremonese.

All’uscita della chiesa coriandoli bianchi e azzurri, naturalmente, con gli sposi che sono stati accolti da una rappresentanza di giovani giocatori della scuola calcio Iena Soccer Academy di Clementino tutti vestiti di azzurro. dopo il rito religiosa Gianluca e Maria festeggeranno insieme con tutti gli ospiti presso il Labelon Experience Beach Club di Bacoli. Un lungo fidanzamento quello del centrocampista azzurro, ed oggi il matrimonio che era stato svelato da Gianluca con il video della proposta caricato direttamente via social con i fan.