Gimenez, l'agente spinge in azzurro? «Spero venga al Napoli»

«Credo sia un nome ancora spendibile in chiave Napoli. È nato in Messico ma ha il sangue argentino e credo che in Italia possa fare molto bene».

Così Morris Pagniello, agente di Santi Gimenez, tra i profili per il futuro attacco azzurro. «Titolare a Napoli non lo so, dipende dall’allenatore e da tante cose, ma credo tantissimo in lui e nel suo valore. Ha dimostrato di essere pronto per una grande: quest’anno ha segnato 28 gol».

«La concorrenza con Osimhen? Si, è un discorso che abbiamo fatto se va in un top club, non sarebbe titolare, o comunque non partirebbe titolare, ma lui non ha paura di questo» ha assicurato a Radio Crc a proposito dell'attaccante del Feyenoord «Non ha paura di iniziare dalla panchina. Ha qualcosa di Pippo Inzaghi in area, è molto astuto e si inserisce benissimo negli spazi. Non sto parlando con nessuno attualmente del Napoli, è tutto fermo. Il costo del cartellino di Santiago è accessibile, è un giocatore del futuro, ma anche del presente.

Spero che venga a Napoli, ho parenti da quelle parti e mi piacerebbe avere un calciatore in azzurro».