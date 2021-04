Giornata del Bacio, Fabian e la Coppa: «Questo è il mio contributo»

Si celebra oggi in giro per il globo la giornata mondiale del bacio. E per omaggiarla anche la nazionale di calcio spagnola, via social, ha voluto chiedere ai tifosi di unirsi a una delle famose celebrazioni di vittoria degli ultimi anni. Tra gli utenti che hanno risposto, anche un "tifoso" speciale come Fabian Ruiz: il centrocampista del Napoli ha pubblicato una foto in cui bacia la Coppa europea vinta con la selezione Under 21 nel 2019: «Questo è il mio contributo».

LEGGI ANCHE Napoli, Osimhen ritrova la donna nigeriana senza una gamba