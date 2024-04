Giovanni Manna nuovo ds del Napoli, Giuntoli conferma: «Stiamo parlando con lui»

Giovanni Manna e il Napoli sempre più vicini. L'attuale Head of 1st team alla Juventus è promesso sposo del club di Aurelio De Laurentiis: il prossimo anno, infatti, potrà prendere il posto di Mauro Meluso nel ruolo di direttore sportivo della prima squadra.

A confermare le voci insistenti delle ultime settimane anche Cristiano Giuntoli, ex dirigente del Napoli e punto di riferimento dello stesso Manna in questi ultimi mesi alla Juventus.

«Stiamo parlando con lui, per cercare di capire il suo percorso nel rispetto del nostro club» le parole dello stesso Giuntoli prima della sfida contro il Torino della Juventus. Manna, infatti, allo stadio non c'è: una assenza che non era di certo passata inosservata per gli addetti ai lavori.