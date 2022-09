Simeone, sesta coppia padre-figlio in Champions: «Gio se lo merita»

Di padre in figlio. Deve averlo pensato subito Giovanni Simeone dopo il gol che ha segnato ieri sera in Champions League contro il Liverpool. ci era riuscito papà Diego quando giocava, ora ci è riuscito anche lui: è la sesta volta che nella storia della competizione vanno in gol papà e figlio a distanza di qualche anno. Ci erano già riusciti Zlatko e Luka Zahovic, la famiglia Ayew (con addirittura due figli, Jordan e Andre), i Thuram Lilian e Marcus, i Kluivert e anche Enrico e Federico Chiesa, scuola italiana in Europa.

Ora tocca al duo argentino con Giovanni che ha bagnato con gol il suo esordio nella competizione, proprio come fu per papà Diego alla prima volta nell'Europa dei grandi. «Voleva giocare la Champions da sempre, ha lavorato in tutti questi anni in Italia per poterla raggiungere e crescere come calciatore. È andato in un club fenomenale come il Napoli, una squadra che ha un gioco anche offensivo molto importante e questo è importante per lui, da attaccante può approfittarne e migliorare ancora. Sono molto felice per il suo gol, lo merita. Ha lavorato molto per arrivare fino a qui. Ma già da domani deve metterselo alle spalle e guardare avanti» le parole del Cholo al termine del suo match europeo contro il Porto.