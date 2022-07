Simeone, Napoli rischia la beffa: si muove il Borussia Dortmund

Un affare lampo che potrebbe beffare il Napoli: in Spagna sono pronti a giurare che Giovanni Simeone, alla fine, indosserà la maglia del Borussia Dortmund, squadra tedesca che in questi giorni sta cercando sul mercato il sostituto ideale per Haller, la punta acquistata quest'estate ma fermata da un tumore scoperto proprio nelle scorse settimane.

Secondo Marca, infatti, il Borussia è pronto a chiudere il colpo con l'Hellas Verona già questa settimana: giovedì emissari tedeschi saranno a Verona per concludere l'affare e regalarsi un'ulteriore punta per la prossima stagione. Beffate, così, sarebbero sia il Napoli che la Juventus: gli azzurri seguono da tempo Simeone come punta alternativa per la partenza di Petagna, destinato al Monza.