Simeone in esclusiva al Mattino: «Io, lo scudetto e... Napoleone»

Giovanni Pablo Simeone si racconta in una intervista esclusiva al Mattino in edicola domani sabato 24 settembre. Il Cholito parla a ruota libera della sua vita privata, della sua passione per la meditazione e di Maradona, del papà Diego, di Spalletti e dello scudetto, di Napoleone e Paulo Coelho.

E dei suoi sogni: vincere con il Napoli e la convocazione con l'Argentina. Il tutto, in una serena ricerca di equilibrio. Un lungo colloquio con l'attaccante del Napoli che domenica ha messo la firma sulla vittoria contro il Milan, dopo l'altro gol segnato in Champions al Liverpool. «Vivo di energia positiva, le sensazioni che provo qui a Napoli, indossando questa maglia, sono uniche e straordinarie»

