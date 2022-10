Simeone da record come papà: «Peccato non vederlo agli ottavi»

Liverpool, Ajax e Rangers Glasgow, Giovanni Simeone ha segnato a tutte le avversarie del girone di Champions League raccogliendo un record che - tra gli argentini - solo papà Diego aveva saputo mettere insieme: entrambi hanno segnato 4 gol nelle loro prime 4 presenze in Champions League. Giovanni facendo sognare Napoli, papà Diego nella stagione 1996/97 con la maglia dell’Atletico Madrid.

«Non ci dimentichiamo che abbiamo una partita di campionato prima del Liverpool. Sono sicuro che in questi pochi giorni di recupero ci metteremo a posto per affrontare una partita come si deve perché abbiamo un campionato avanti», ha detto a Sky Sport a fine partita.

«Spalletti mi ha dato libertà di essere quello che sono io, di attaccare gli spazi. Raspadori è un bravissimo ragazzo e un grandissimo giocatore. Ti aiuta avere un giocatore come lui, è più bello. Sarò sempre a disposizione e aiutare sempre la squadra. Ogni minuto che mi darà il mister, aiuterò».

Papà Diego, però, agli ottavi di Champions non ci sarà: «È un peccato, sarebbe stato bello vedere l’Atletico agli ottavi. L’importante è che stiamo bene noi. Sarà contento anche lui per la partita che ho fatto».