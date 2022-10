Giugliano: «Festa per Maradona è stato onorato un grande uomo»

«Abbiamo onorato un grande uomo, non solo il più grande calciatore di tutti i tempi». Michele Giugliano ha ringraziato con poche e commosse parole Stefano Ceci, organizzatore dell'evento per celebrare Diego Maradona il 30 ottobre, il giorno in cui nacque nel 1960.

Il proprietario di “D'Angelo” sulla collina vomerese ha ospitato tanti ex calciatori azzurri per questa manifestazione e ha ricordato il rapporto speciale con Maradona.