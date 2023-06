Giulia Tramontano, il messaggio di Spalletti: «La festa del Napoli sarà per lei»

Una vicenda che ha scosso l'Italia quella di Giulia Tramontano, la ragazza napoletana incinta uccisa dal compagno a Milano qualche giorno fa. Una vicenda che è arrivata anche a Castel Volturno: «Mi hanno detto che Giulia era molto tifosa del Napoli» le parole di Luciano Spalletti, che ha voluto mandare un messaggio in conferenza prima di Napoli-Sampdoria.

«Gli uomini che fanno male a una donna confessano al mondo la loro vigliaccheria, la uccidono non una sola volta. Si uccide la vita, non solo una persona» le parole del toscano. «Bisognerebbe rimanere umani qualche volta perché qui si sta diventando disumani. Con questo omicidio è stata cancellata una storia che andava vissuta. La festa di domani sarà anche per Giulia e il suo bambino. Chi pensa di risolvere le cose con la violenza, è un perdente senza futuro».