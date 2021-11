Giuntoli, retroscena di mercato: il Genoa voleva il diesse del Napoli

Walter Sabatini è pronto a diventare il nuovo direttore sportivo del Genoa, dopo aver lasciato il Bologna qualche settimana fa, ma dietro la scelta del nuovo dirigente ci sarebbe anche il nome di Cristiano Giuntoli.

Come riportato da Sky Sport, infatti, tra i profili vagliati dalla nuova proprietà rossoblu americana c'era anche quello del diesse del Napoli così come quello di Ramon Planes, ex dirigente del Barcellona. Alla fine, però, la scelta è ricaduta proprio su Sabatini con il direttore che ha dato la sua disponibilità a iniziare una nuova avventura.