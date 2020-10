«Perdere non fa mai piacere, nessuno se lo aspettava, anche se nessuno ha parlato della forza dell'AZ». Così Cristiano Giuntoli difende il suo Napoli il giorno dopo il ko contro gli olandesi in Europa: «E devo difendere anche Gattuso che non ha fatto tanti cambi per via anche degli infortuni e del virus. CI può stare un minimo di attenzione in meno».

«Siamo molto contenti del lavoro che Gattuso ha fatto in campo e fuori dal campo: ha sposato del tutto la nostra causa» ha continuato Giuntoli a Radio Kiss Kiss. «Hysaj e Maksimovic? Sono da diversi anni con noi, possono dare tante e cerchiamo di trovare un accordo per il prolungamento. Stiamo cercando di far capire loro che dobbiamo restare in certi paletti a livello economico».

Ultimo aggiornamento: 16:21

