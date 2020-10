«Abbiamo fatto tanta fatica per giocare questa Europa League. Vogliamo onorare l'impegno e andare il più avanti possibile». Così parla Cristiano Giuntoli prima del match contro l'AZ Alkmaar al San Paolo: «C'è sicuramente un po' di preoccupazione, ma la nostra volontà è come sempre quella di rispettare le regole e andare avanti. Siamo pronti a giocare, puntiamo a fare bene, cercando di superare indenni anche questa partita».

Il rinnovo di Rino Gattuso resta un argomento da affrontare in casa Napoli. «Con lui c'è grande sintonia, quindi sicuramente resterà a Napoli, poi vedremo in che modi e tempi. Stiamo parlando del rinnovo. Non abbiamo un'idea di scadenza, c'è la volontà di entrambi di andare avanti, come abbiamo sempre detto» ha detto a Sky Giuntoli.

