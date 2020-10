Anche Cristiano Giuntoli interviene ai microfoni di Dazn prima del derby tra Napoli e Benevento: «Sapevamo ci mancasse un attaccante con le caratteristiche di Osimhen, Gattuso è stato bravo a cucirgli addosso un vestito perfetto» ha detto il dirigente azzurro, che ha poi commentato anche le voci che riguardano il rinnovo dell'allenatore azzurro.

«Gattuso sta facendo un gran lavoro ed è qui nemmeno da un anno» ha continuato Giuntoli. «Siamo contenti del suo operato e stiamo parlando con lui per allungargli il contratto per un po' di tempo ancora. Influenza dopo l'AZ Alkmaar? No, ha avuto solo un forte mal di testa».

