Giuntoli, a gennaio niente mercato: «E Kvaratskhelia è incedibile»

«Aurelio De Laurentiis è molto contento, ma come noi tiene i piedi per terra e si gode il momento» dice Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro che a Mediaset ha parlato anche del mercato prima della sfida di Champions contro i Glasgow Rangers. «Kvara sta facendo molto bene, ma siamo lontanissimi del mercato. Molti ragazzi stanno facendo bene, ma la differenza sarà quella di continuare a farlo. Siamo concentrati sul presente, Kvaratskhelia lo consideriamo assolutamente incedibile».

E sul campo: «Vogliamo scoprire il nostro limite perché il calcio è fatto di equilibri. Dobbiamo continuare su questo filone. In questo momento non pensiamo al mercato, cerchiamo di crescere nel quotidiano, siamo lontani al mercato» ha ripetuto Giuntoli. «Facciamo calciomercato con la testa con uscite ed entrate, in questo momento le cose vanno bene e il futuro ci dirà chi saremo. Cristiano Ronaldo? Sarò ripetitivo, ma al momento pensiamo al quotidiano. Al momento non ci sarebbe niente da riparare, tutti stanno facendo bene. A gennaio non faremo niente».