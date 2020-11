«Di Ibrahimovic se ne parlava quando c'era Ancelotti ma poi abbiamo pensato di fare altre cose in un momento difficile per noi». Così Cristiano Giuntoli ha commentato le voci che accostarono Napoli e Ibra - stasera avversari - più di un anno fa. «In questo momento non si può parlare di Napoli-Milan come partita scudetto, ogni gara è fondamentale e anche noi non conosciamo la nostra reale forza. Stasera sarà un bell'esame in tal senso».

«Rino ci ha consigliato Bakayoko in estate, ha un grande rapporto con lui. Noi aspettavamo una occasione e ci siamo inseriti nella trattativa per portare a casa un giocatore importante» ha continuato il ds del Napoli a Sky Sport. «Milik? Pensiamo che a gennaio, nonostante la povertà del mercato generale, tante squadre potranno aver bisogno di un attaccante».

