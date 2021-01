«Lobotka non è in uscita». Cristiano Giuntoli mette le cose in chiaro, il ds del Napoli interviene ai microfoni Rai prima del match di Coppa Italia contro l'Empoli e nega la possibilità di una cessione del centrocampista slovacco arrivato in Italia proprio un anno fa.

A lasciare Napoli potrebbe invece essere Milik. «Sappiamo che il suo entourage sta parlando con diversi club, vediamo e aspettiamo una soluzione» ha confermato Giuntoli. «Stiamo vivendo una stagione molto strana, particolare, si gioca molto spesso. Non cerchiamo alibi ma ci stanno mancando tanti calciatori tutti insieme. Un poco in emergenza siamo, abbiamo pagato qualche emergenza di troppo».

