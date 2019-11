LEGGI ANCHE

«Un dirigente che vive il campo deve restare accanto alla squadra e fare da collante con la società. Oggi pensiamo al, è una gara importante che potrebbe qualificarci al turno successivo. C’è unità di intenti e voglia di fare bene». Cristiano Giuntoli argina le domande dello studio di Sky Sport in una giornata importante per il, tra la gara di anfield e le multe arrivate questa mattina agli azzurri.«Siamo stati fortunati, anche perché nessuno potrebbe distrarsi nel giorno di, c’è da pensare alla partita», ha dettosorridendo. « Di Lorenzo gioca a centrocampo per provare ad arginare la forza del Liverpool da quel lato, Giovanni ci può dare una mano in entrambe le fasi con un occhio di riguardo agli avversari. Inquest’anno abbiamo fatto bene sempre, non come in campionato. Una buona prova qui cambierebbe tutto anche per il campionato, nel gruppo non ci sono problemi ma la voglia di fare bene su tutti i fronti».