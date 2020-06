Lunga intervista di Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport, il ds azzurro ha parlato del mercato che attenderà il Napoli: «Con Mertens siamo avanti, c’è la volontà di andare avanti insieme. Ha mostrato grande attaccamento alla maglia, a breve ci sarà l’annuncio» ha confessato. «Secondo me non è mai stato lontano da noi, ma la paura di perderlo c’è stata come c’è per ogni grande calciatore. Callejon non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro, ci può stare dopo tanti anni qui. È un professionista esemplare e non ci saranno problemi: anche se dovesse andare finirà con noi la stagione».



«Anno della rivoluzione? La rivoluzione c’è già stata anche senza volerlo quest’anno. Della squadra di Sarri restano pochissimi elementi, il cambiamento è già in atto e abbiamo una squadra diversa da un anno e mezzo fa. È stato un anno importante questo, abbiamo sperimentato il Napoli del futuro» ha continuato Giuntoli. «In questo momento stiamo lavorando sui rinnovi come Zielinski e Mertens, in base a quelli che rinnoveremo e a quelli che vorranno andar via tra due mesi capiremo che innesti fare. Stiamo parlando con gli agenti di Milik, è un calciatore bravo e se vorrà andare via finirà sul mercato. Poi andremo sul mercato per un nuovo attaccante. Le telefonate le abbiamo già fatte per avere info su altri attaccanti, vogliamo farci trovare già pronti se servisse un nuovo calciatore. I nomi usciti sono di calciatori molto bravi. Ma il Napoli andrà avanti con o senza Milik».



Importante sarà anche il mercato in uscita. «Koulibaly? Un calciatore come lui non deve pensare al coronavirus, la società può pretendere tanto per lui. Per Insigne non c'è fretta di decidere, è più importante andare in campo quanto prima. Con Gattuso ci siamo trovati molto bene e ce la volontà di tutti di proseguire insieme. Stiamo progettando fianco a fianco il Napoli del domani. Andremo avanti al lavoro. Lozano è un calciatore importante, vediamo che succederà nell'ultima parte della stagione. Fabian sta bene con noi, è felice con Gattuso è credo resti a Napoli».