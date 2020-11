Cristiano Giuntoli presenta Napoli-Roma, una gara nel ricordo di Maradona: «Da Napoli, tutto il mondo ha visto andare di scena una manifestazione per Maradona. Noi siamo nel suo tempio e siamo particolarmente colpiti e affranti, poi il campo la farà da padrona anche questa sera cercando di onorare Diego» ha detto il direttore azzurro. «Serata verità? Con il Milan gli episodi ci hanno condannato più del dovuto, la prestazione è stata buona. Non vogliamo alibi sul rigore non concesso a Koulibaly e sulla mancata espulsione di Ibra. Dobbiamo pensare a crescere».

«Abbiamo cambiato tanto quest'anno ma vogliamo tornare subito in Champions League» continua Giuntoli a Sky Sport prima della gara. «In squadra anche noi abbiamo dei campioni. Ricordo gli anni di Maradona e il gol che fece a Tacconi qui al San Paolo, quando sfidò la fisica con una parabola incredibile. Tommaso Starace è molto legato a lui, Diego se lo portò dietro ai Mondiali con l'Argentina e mi ha detto cose umanamente straordinarie. È sempre stato altruista, ha sempre dato l'esempio e trasmetteva voglia di vincere, entusiasmo, felicità».

